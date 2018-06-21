عبد الله الرويشد يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء

غادر الفنان الكويتى عبد الله الرويشد المستشفى اليوم الخميس، بعد تعرضه أمس الأربعاء لوعكة صحية أثناء إجرائه بروفات مكثفة لحفل بالسعودية.





ونشر الحساب الرسمى للفنان عبد الله الرويشد عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة له بتعليق: "غادر سفير الأغنية الكويتية المستشفى بعد إجراء الفحوصات اللازمة ويصل الكويت مساء اليوم وكل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية وإدارة المستشفى على الرعاية والاهتمام الحمد لله على السلامة".





وكان المطرب الكويتي عبد الله الرويشد قد تعرض أمس الأربعاء لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، وألغى حفله الغنائى في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.



