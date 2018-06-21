انقطاع المياه عن "إهناسيا" ببني سويف.. و"الفناطيس" توفر احتياجات وحدة الغسيل الكلوى

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا فى إجراءات تدبير سيارات مياه "فناطيس" لمد وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفي المركزي بالمياه النظيفة، عقب ورود إشارة من شركة المياه بالمحافظة، بشأن إنقطاع المياه عن المركز بأكلمه خلال يومي السبت والأحد.



وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قد أعلنت على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن قطع مياه الشرب بمركز ومدينة إهناسيا، من مساء بعد غدًا "السبت 23 يونيو الجاري" إلى مساء اليوم التالي "الأحد 24 يونيو الجاري".



وصّرح مصدر بشركة المياه ـ طلب عدم نشر أسمه ـ يإن سبب قطع المياه يرجه لوجود أعمال صيانة وإحلال وتجديد بالخط الرئيسى بمحطه معصرة نعسان، لافتًا إلى أنه وجه بإعلام الأهالى والقطاعات الخدمية لتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

