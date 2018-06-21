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البيت الأبيض: ترامب يستقبل العاهل الأردني 25 يونيو الجاري

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:34 م
البيت الأبيض: ترامب يستقبل العاهل الأردني 25 يونيو الجاري
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الفجر
 
 قال البيت الأبيض، في بيان، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 25 يونيوالجاري، مضيفاً: "يتطلع ترامب إلى تأكيد روابط الصداقة بين الولايات المتحدة والأردن".

وأوضح البيان، أنه "من المقرر أن يناقش الزعيمان القضايا التي تهم الجانبين، بما في ذلك الإرهاب والتهديد الذي تمثله إيران والأزمة في سوريا، والعمل تجاه سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وفق" العين" الإخبارية

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