تيتي عن تجدد إصابة نيمار : لن اضحي بعامل الصحة من أجل تحقيق الفوز

صرح تيتي المدير الفني للبرازيل بأنه لم يطلب من نجم الفريق نيمار أن يغير طريقة لعبه قبل مواجهة منتخب كوستاريكا غدا الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بكأس العالم.





وقال تيتي في تصريحات صحفية اليوم : "كل الرياضيين لديهم مسئولية اللعب من أجل الفريق وأن يلعبوا بشكل فردي أيضًا. لن أنتزع الميزة الأولى من نيمار، في الثلث الأخير من الملعب".





وأضاف : "يجب أن نحترم الصفة المميزة في هذه المنطقة من الملعب".





وتابع : " نيمار ربما يحتاج لـ 5 مباريات للعودة للياقته البدنية كاملة بعد أن غاب لمدة 3 أشهر عن فريقه باريس سان جيرمان".





واختتم تيتي تصريحاته قائلاً : "هل كان سيلعب نيمار لو كانت المباراة ليست في المونديال؟ نعم، كان سيلعب، هو لا يقوم بتضحيات، لن أضحي بعامل الصحة من أجل تحقيق الفوز".





يذكر أن نيمار لم يقدم المستوى المنتظر منه في مباراة البرازيل الإفتتاحية أمام سويسرا والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب الأحد الماضي. وبعد شكوك حول جاهزيته البدينة للمشاركة أمام كوستاريكا تأكد خوض نيمار للقاء.