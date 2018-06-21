معلومات مثيرة حول سقوط القطط.. اكتشفها

هل تعلم أن..





القطط إذا سقطت من مكان مرتفع فهي دائمًا تقع على الأرض على قدميها، مهما كان الارتفاع الذي سقطت منه.





ويرجع السبب في ذلك إلى أن القطة ماهرة جدّا؛ فهي تتقلب في الهواء حتى تتمكن من تعديل جسمها وتصل إلى الأرض على قدميها الأربعة.





كما تعمل عضلات القطط بامتياز لامتصاص قوة الصدمة حتى لا يصيبها أذى عند الهبوط، وبسبب هذه الخواص المميزة، انتشرت المقولة الشهيرة: "القطط بسبع أرواح"!