مُغنية "البوب" ليا مخول تُطلق "Je Veux Danser" (فيديو وصور)

أطلقت مُغنّية البوب ليا مخّول، بالتعاون مع شركة"Universal Music MENA" أغنيتها المُنفردة الجديدة "Je Veux Danser" التي شاركت في تلحينها إلى جانب أمين نجّار الذي كتب أيضاً كلماتها، ووزّعها رامي عيد وهي مُتوفّرة على "Apple Music" ,"iTunes" "أنغامي" و "Deezer" وجميع التطبيقات الموسيقيّة.

فبعد "Paradise" "All I Know" و"يا لبنان" التي سبق وأصدرتها ليا مع "Universal Music MENA" الشركة المُنتجة لأعمالها، والتي لاقت أصداءً إيجابيّة لدى الجمهور ووسائل الإعلام على حدّ سواء، تعود ليا لتشارك الجمهور شغفها بالموسيقى مرّة جديدة من خلال هذا العمل الجديد.

تجدر الإشارة أنّ أغنية"Je Veux Danser" صيفيّة إيقاعيّة، وهي مزيج بين اللغة الإنكليزيّة والفرنسيّة ما يُضفي جواً خاصّاً على الأغنية.

تدعو الأغنية لتخطّي ضغوطات الحياة اليوميّة بإيجابيّة من خلال الرقص لغة التعبير الأصدق للترفيه عن النفس والتعبير عمّا بداخلنا.

يُذكر أنّ ليا تضع اللمسات الأخيرة على الفيديو كليب الذي يُصوّر في بيروت، لبنان وهو لا يخلو من الرقص والتشويق.