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نائب جامعة بنها: إعلان النتائج في موعدها حتى لا يظلم أي طالب

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:33 م
نائب جامعة بنها: إعلان النتائج في موعدها حتى لا يظلم أي طالب
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
أكد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، على أهمية الإنتهاء من أعمال الكنترولات والتصحيح لكافة أوراق الامتحانات بجميع كليات الجامعة واعلان النتائج النهائية للامتحانات حسب الموعد الذى حدده مجلس الجامعة برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب وشدد المغربى على عدم اعلان نتائج اية امتحانات الا بعد التصحيح والمراجعة للتاكد من درجات الطلاب فى اوراق الاجابة حتى لايظلم طالب او يأخذ طالب اخر أكثر من حقه.

كما ناقش المجلس استعدادات كليات الجامعة الخمسة عشر للبدء فى اعمال تصحيح الامتحانات الكترونيا وهو النظام الذى سيتم تطبيقه اعتبارا من الفصل الدراسى الأول فى العام الدراسى القادم.


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