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نيمار يشارك في تدريبات البرازيل استعدادا لمواجهة كوستاريكا

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:31 م
نيمار يشارك في تدريبات البرازيل استعدادا لمواجهة كوستاريكا
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الفجر الرياضي
 
شارك الدولي البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في تدريبات المنتخب الجماعية مساء اليوم استعداداً لمواجهة كوستاريكا غدا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وظهر نيمار في التدريبات بعدما تعافي بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء سويسرا باللقاء الأول بالمونديال والذي انتهي بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين 1-1.

ويسعي المنتخب البرازيلي لتحقيق الانتصار الأول في المونديال بعد التعادل أمام سويسرا، أملاً في خطف بطاقة التأهل والعبور للدور الثاني.

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