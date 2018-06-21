محافظ القليوبية ورئيس الشركة القابضة للمياه يبحثان تذليل العقبات أمام المشروعات الجاري تنفيذها (صور)

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والمهندس مصطفي مجاهد رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالقليوبية والمهندس مصطفي الشيمي رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالقاهرة ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف المياه والصرف الصحي بالقليوبية ورؤساء شركتي الكهرباء لجنوب الدلتا وشمال القاهرة وذلك للوقوف على نسب التنفيذ والتشديد على دفع الأعمال وتذليل العقبات في ظل تواجد جميع الأطراف المعنية بالمشروعات.





حيث تم مناقشة المشروعات التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها أو الجاري طرحها بالإضافة الي المشروعات التي تم الإنتهاء من ولم يتم تسليمها بسبب بعض المعوقات البسيطة.



وأعلن رئيس الجهاز التنفيذي أنه تم توصيل الصرف الصحي لـ 51% من قرى المحافظة وجاري تسليم 16% وجاري العمل بـ 33% من باقي القرى المحرومة وستصل نسبة القرى المخدومة إلى 60% بنهاية العام المالي 2018-2019.



وأكد محافظ القليوبية أن الدولة تبذل جهود كبيرة ومسبوقة النظير في مجال مشروعات المياه والصرف الصحي لتوفير حياه كريمة للمواطنين مشيرا إلي أن محافظة القليوبية قد حصلت على نصيب الأسد من تلك المشروعات حيث بلغ إجمالي إستثمارات المشروعات بالقليوبية إلى أكثر من 6.1 مليار جنيه بالإضافة إلى إعتماد 700 مليون أخرى لإستكمال مشروعات في الخطة الإسثمارية للعام المالي 2018-2019.



وتم مناقشة تدبير إعتمادات مالية تقدر 120 مليون لإعادة تأهيل محطة مياه قليوب وبنها وإعتماد مبلغ 10 مليون جنيه لإستكمال محطة معالجة صرف صحي سسل ومبلغ 7 مليون جنيه لإستكمال محطة الوحايشة وإستكمال خط طرد عرب جهينة بطول 1.5 كم بطول 9 مليون جنيه.



كما تابع المحافظ ورئيس الشركة القابضة مناقشة مشروع توصيل مياه الشرب لـ 3 عزب بحي شرق شبرا الخيمة حيث وجه رئيس الشركة القابضة بالبدء فورا في المشروع كما ناقش إنهاء المعوقات بشأن محطة مياه مدينة كفر شكر وسرعة تسليم الأرض المزمع إنشاء المحطة عليها.







وناقش أيضا مشروع توسعات مياه طوخ والمزمع تسليمها في 30122018 كما سيتم تسليم مشروع الصرف الصحي لمنطقة أم بيومي في 30122018 كما تم إنهاء أعمال توصيل كابلات الكهرباء لمحطة صرف صحي ( كفر حمزة وسندوة والمنايل ) وذلك بالتنسيق مع وزير النقل حيث وافق على عبور الكابل من طريق ترعة إسماعلية وأسفل السكة الحديد بنفس المنطقة.



كما ناقش الإجتماع تذليل العقبات والمشكلات التي تعترض مشروعات الصرف الصحي بقلما وطنان بقليوب كما تم الإنتهاء من مشروعات المياه والصرف الصحي ب9 عزب بحي شرق شبرا الخيمة وسيتم تسليمهم خلال الأسبوع القادم وسيتم ربط مشروعات الصرف علي محطة معالجة بلقس بقليوب.



كما تم الإنتهاء من المرحلة والأولي والثانية لخط الطرد بهتيم – إسكو وجاري العمل بالمرحلة الثالثة بطول 300 م وفي مدينة الخصوص سيتم البدء في خط إنحدار بطول 1.5 كم لإستكمال مشروع الصرف الصحي بالمدينة لخدمة 12 منطقة بها.