وزير الشباب والرياضة يتفقد النادي الاجتماعي للمصري ببورسعيد (صور)

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، خلال زيارته التفقدية الأولى لمحافظة بورسعيد جولة تفقدية ميدانية بالنادي الاجتماعي للنادي المصري للألعاب الرياضية خلال زيارته التفقدية لعدد من المنشأت الرياضية ومراكز الشباب والأندية بالمحافظة.واستقبل الوزير بمقر النادي الاجتماعي الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي وعدد من أعضاء المجلس بينهم حسن عمار وأحمد عوض وشريف مزروع.كان الوزير بدأ جولته التفقدية يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من مدينة بورفؤاد حيث زار نادي هواة الصيد ومركز شباب بورفؤاد.وأكد الوزير على العمل على تفعيل دور كافة منشات المحافظة الشبابية والرياضية في استضافة البطولات وممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية، والتسويق الجيد لتلك المنشات من أجل التمويل الذاتي والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة.وشدد صبحي على أهمية حسن إدارة المنشآت الشبابية والرياضية وإدارتها بفكر اقتصادى، مقدما الشكر لمحافظة بورسعيد على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية.كان محافظ بورسعيد استقبل الوزير بديوان عام المحافظة فور وصوله حيث استعرض معه أهم المشروعات الرياضية على أرض الحرة وقدم له التهاني بمناسبة توليه الوزارة بثقة القيادة السياسية.