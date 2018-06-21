محافظ القليوبية ييحث استخدام منطقة عزبة البرنس ببنها من سكني إلى صناعي (صور)

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم إجتماعا بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام والدكتور علاء عبد الفتاح مدير المكاتب الإقليمية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة وذلك لمناقشة عرض التعديلات التي تم إضافتها للمخطط التفصيلي لمنطقة أرض الموز وعزبة البرنس بمدينة بنها لتسمح بإستخدامها من سياحي الي سكني وإستخدم منطقة عزبة البرنس من سكني الي صناعي بما لا يتعارض مع الموافقات البيئية وذلك بهدف تخفيف الإجراءات على المواطنين وإتاحة الفرض الخدمية بالمنطقتين بما لايتعارض مع الشئون القانونية علي ان يتم إعتماد الخرائط الثلاثاء القادم.







كما ناقش المحافظ تسليم 2 منطقة بمدينة قها لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) وذلك للبدء في عمل مخططات تفصيلية بها كما تم تسليم 2 منطقة بمدينة بنها و2 منطقة أخري بمدينة شبين القناطر لأحد المكاتب الإستشارية لعمل مخططات تفصيلية أيضا.



وأشار المحافظ إلى أن المخطط منوط به تقسيم الشوارع الرئيسية، وبناء عليه توضع خطة الطرق وتصمم شبكات المياه وتستخرج رخص البناء فلا يمكن لأى مواطن أن يحصل على رخصة بناء بدون هذا المخطط التفصيلي، ويمكن لأى مواطن أن يحصل الآن على رخصة مباني لقطعة أرض فضاء داخل الكتلة السكانية بعد أن كان ذلك ممنوعًا من قبل لحين إقرار المخططات التفصيلية.