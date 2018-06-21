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تارون إيجرتون يبدأ تصوير "روكيت مان"

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:22 م
تارون إيجرتون يبدأ تصوير روكيت مان
تارون إيجرتون
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أحمد جمال أحمد
 

بدأ كل من المخرج ديكستر فليتشر و المنتج ماثيو فون تصوير فيلم "روكيت مان" للنجم الإنجليزي الشاب تارون إيجرتون الذي يجسد شخصية المغني الإنجليزي الشهير إيلتون جونس و قصة حياته.

 

وقالت مجلة بيبول أن الفيلم سيكون بعنوان "روكيت مان" أو الرجل الصاروخ، وسيروي قصة حياة المغني الشهير إيلتون جونس الذي يعد أحد أشهر الفنانين الإنجليز.

 

وأشتهر تارون إيجرتون بدوره في فيلم إيدي زا إيجل مع النجم الكبير هيو جاكمن، وبطولته في فيلم "كينجسمان" مع النجم سامويل إل جاكسون.


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