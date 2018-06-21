معرض نسائي وقيادة السيارة.. المرأة السعودية في 2018

بات تشجيع المرأة السعودية، على القيادة، أمرًا إيجابيًا ضمن الرؤية السعودية المستقبلية "2030"، برعاية ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على سياسة تمكين المرأة السعودية، حيث افتتح أول معرض سيارات نسائي، فضلًا عن إطلاق مبادرات وفعاليات لتعليم القيادة.

السماح للمرأة بالقيادة

البداية، حينما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارًا في سبتمبر الماضي، يسمح للنساء بقيادة السيارات في المملكة بحلول يونيو المقبل.

ومن جهتها، أكدت وزارة الداخلية السعودية جاهزية عناصرها للإشراف على تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة، معتبرة أن هذا القرار سيساهم في "الحد من الخسائر البشرية" الناجمة عن حوادث السير.

وقال وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف "قيادة المرأة للسيارة سيُحول سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث".

معرض سيارات نسائي

وعقب قرار العاهل السعودي، شهد عام 2018م، افتتاح أول معرض سيارات نسائي في المملكة السعودية بمدينة جدة، وذلك بعد نحو 4 أشهر من السماح لهن بالقيادة،لأجل تشجيعهن على شراء السيارات بعد السماح لهن بالقيادة نهاية العام الماضي

رخصة القيادة

وكانت أول مجموعة من النساء السعوديات قد تسلمت 10 رخص قيادة بالمملكة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات استعدادا لتطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمرأة بالقيادة بدأت الإدارة العامة للمرور باستبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

واستبدلت النساء العشر، رخصهن الدولية بأخرى سعودية عند الإدارة العامة للمرور فى الرياض ومدن سعودية أخرى، ليصنعن التاريخ بهذا الحدث الذى غاب عن المملكة لسنوات طويلة.

فعاليات انطلقي

أطلقت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، فعاليات في مدن المملكة تهدف إلى تعزيز مفاهيم السلامة لقيادة المركبات وكيفية الاستخدام الأمثل للطرق، والتعريف بنظام المرور وذلك استعدادًا لتنفيذ القرار الملكي بتمكين المرأة السعودية لأول مرة من قيادة السيارة، وتأتي هذه الفعاليات تحت شعار "توكلى وانطلقى".

وتفاعل عدد كبير من السعوديين والسعوديات مع مبادرة "توكلى وانطلقى"، حيث أطلقوا هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" #قياده_المراه_للسياره، وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر قراءة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

مبادرة قودي

بينما انتهزت شركة نيسان الشرق الأوسط، قرار منح المملكة العربية السعودية النساء الحق في قيادة السيارات، بطريقة فريدة من خلال دروس قيادة من نوع خاص.

وجمعت شركة "نيسان" مجموعة من النساء وقدمت لهن دروسا خاصة في القيادة.

ووفق ما ذكره "كرياتيفيتي أونلاين"، فإن المدربين كانوا رجالا مقربين من النساء مثل إخوانهم وأزواجهم وآبائهم.