وزير النقل يهنئ القيادة بمرور عام على تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد





رفع وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور عام على تولي ولاية العهد.





وقال: "عام مُبارك مر على مملكتنا الغالية إلا أنه يُعادل حقبة كاملة بالنظر لحجم ما تحقق من نجاحات وإنجازات شهدت صورة وملامح جديدة للمملكة تستند إلى رؤية وطنية واثقة رسمها ولي العهد لرفع راية الوطن ورفاهية المواطن من خلال إصلاحات هيكلية واعية وخارطة طريق واضحة المعالم عبر 12 برنامجا تنموياً.





ونوه الدكتور العامودي، بالجهود الجبارة التي يبذلها ولي العهد، تحت رعاية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، لترسيخ أقدام المملكة في مرتبة متقدمة بين الأمم، خاصة فيما يتعلق بالبرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتوفير منظومة نقل مُتطورة ومُتكاملة تسهم بشكل فعال في نمو الاقتصاد والصناعات الوطنية.





واختتم وزير النقل تصريحاته، بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، أن يوفقهما الله عز وجل في إكمال مسيرة البناء والتطور للوطن وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار.



