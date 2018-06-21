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الإفراج بالعفو عن 405 سجينا وشرطيا عن 478 آخرين بمناسبة العيد

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:21 م
الإفراج بالعفو عن 405 سجينا وشرطيا عن 478 آخرين بمناسبة العيد
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هبة عبد الحفيظ
 
واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، استكمالاً لتنفيذاً قرار رئيس الجمهورية رقم (260/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2018.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (405) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (478) نزيلاً إفراجاً شرطياً.. بإجمالى عدد (883) مفرج عنهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

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