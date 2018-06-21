ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم
الخميس 21/يونيو/2018 - 05:21 م
ريهام على
تمكنت قسم مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة محملة بـ 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة، بمركز طامية، قبل بيعها فى السوق السوداء.
تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط السيارة رقم "ف ي ج 3495"، محملة بـ 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة، قيادة "محمد.إ"،"41سنة" سائق"، وبرفقته "م.س 45 سنة" صاحب المضبوطات"، ويقيما بقرية الفهمية بمركز طامية، بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء.
وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لتولى التحقيق.
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