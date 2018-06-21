ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم

تمكنت قسم مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة محملة بـ 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة، بمركز طامية، قبل بيعها فى السوق السوداء.





تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط السيارة رقم "ف ي ج 3495"، محملة بـ 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة، قيادة "محمد.إ"،"41سنة" سائق"، وبرفقته "م.س 45 سنة" صاحب المضبوطات"، ويقيما بقرية الفهمية بمركز طامية، بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء.



