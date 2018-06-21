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تيسا تومسون تفتتح Sorry To Bother You بمدينة لوس أنجلوس

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:19 م
تيسا تومسون تفتتح Sorry To Bother You بمدينة لوس أنجلوس
تيسا تومسون
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أحمد جمال أحمد
 

افتتحت النجمة الشابة تيسا تومسون العرض الخاص لفيلمها الجديد Sorry To Bother You بمدينة لوس أنجلوس في حضور عدد من الإعلاميين والجماهير.

 

ويعتبر Sorry To Bother You، أول أعمال نجمة فيلم creed الشابة في عام 2018، مع العلم بأنها ستحتفل قريبا بطرح الجزء الثاني من فيلم الملاكمة الشهير.

 

وكان الظهور الأول للنجمة الشابة تيسا تومسون خلال فيلم creed الذي استكمل قصة الملاكم روكي بالبوا للنجم سيلفستر ستالون.


تيسا تومسون تفتتح Sorry To Bother You بمدينة لوس أنجلوس
تيسا تومسون تفتتح Sorry To Bother You بمدينة لوس أنجلوس
تيسا تومسون تفتتح Sorry To Bother You بمدينة لوس أنجلوس
تيسا تومسون تفتتح Sorry To Bother You بمدينة لوس أنجلوس
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