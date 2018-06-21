إحالة أوراق 3 عاطلين قتلوا وشرعوا في قتل 5 من جيرانهم بالشرقية للمفتي
الخميس 21/يونيو/2018 - 05:20 م
إسلام علي وسمر السيد
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار مختار ماضي، وعضوية المستشارين محمد محمد ناجي وحسام رشدي عمار، وسكرتارية نبيل شكري وأحمد نصر، اليوم الخميس، قرارها في القضية رقم 204 جنايات أولاد صقر لسنة 2014، بإحالة أوراق 3 عاطلين إلى مفتي الديار المصرية وحددت جلسة دور الانعقاد الثاني لشهر أغسطس المُقبل للنُطق بالحكم، على خلفية اتهامهم بقتل جارهم والشروع في قتل 4 آخرين من أجل السرقة بدائرة مركز أولاد صقر.
كانت أجهزة البحث الجنائي بأولاد صقر توصلت إلى أن المتهمين "حسين.ص.م" وشهرته "حسين أبو هاشم" 25 سنة، و"الشبراوي.ن.م" 21 سنة، و"عبدالعزيز.أ.ع" وشهرته "عبدالفتاح" 30 سنة، عاطلين، مُقيمين بدائرة المركز، قتلوا "جمعة سليمان السعيد" مُقيم بدائرة المركز؛ إثر إصابته بطلق ناري، وشرعوا في قتل كلًا من: "علي السيد العربي" و"محمد محمد إبراهيم" و"الهواري محمد عثمان" والطفل "أحمد محمد محمد" والذين كانوا قريبين من موقع الحادث، فيما تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.