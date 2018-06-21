إحالة أوراق 3 عاطلين قتلوا وشرعوا في قتل 5 من جيرانهم بالشرقية للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار مختار ماضي، وعضوية المستشارين محمد محمد ناجي وحسام رشدي عمار، وسكرتارية نبيل شكري وأحمد نصر، اليوم الخميس، قرارها في القضية رقم 204 جنايات أولاد صقر لسنة 2014، بإحالة أوراق 3 عاطلين إلى مفتي الديار المصرية وحددت جلسة دور الانعقاد الثاني لشهر أغسطس المُقبل للنُطق بالحكم، على خلفية اتهامهم بقتل جارهم والشروع في قتل 4 آخرين من أجل السرقة بدائرة مركز أولاد صقر.



