التاريخ ينصف الأرجنتين على كرواتيا قبل قمة المونديال

يلتقي مساء اليوم منتخب الأرجنتين أمام منتخب كرواتيا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم روسيا 2018.





تعد مواجهة اليوم هي الخامسة بين المنتخبين، على مدار التاريخ، ألتقيق المنتخبان في 4 مباريات، فازت الأرجنتين فى مباراتين مقابل فوز وحيد لمنتخب كرواتيا، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.





وكانت آخر مواجهة جمعت بينهم في عام 2014، بلقاء ودي ونجح المنتخب الأرجنتيني في الفوز بنتيجة 2-1.





ويسعي المنتخب الأرجنتيني للفوز اليوم على حساب كرواتيا وحصد أول ثلاثة نقاط في المونديال بعد التعادل في اللقاء الأول مع آيسلندا 1-0.



