"ليلة هنا وسرور" لمحمد إمام وياسمين صبرى يقترب من 16 مليون جنيه إيرادات





اقترب فيلم "ليلة هنا وسرور"، للنجمين محمد عادل إمام وياسمين صبرى، والمنافس بقوة خلال موسم عيد الفطر السينمائى حتى أمس الأربعاء من تحقيق إيرادات تقترب من الـ 16 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم المزيد خلال الأيام المقبلة، خاصة مع قرب بدء أجازة الصيف.





كان الفيلم قد بدأ عرضه بالسينمات مساء الخميس الماضى، وقبل طرحه استطاع برومو الفيلم تحقيق نسبة مشاهدة ضخمة حيث تخطى 12 مليون مشاهدة فى أقل من 10 أيام، حيث أظهر البرومو العديد من مشاهد الأكشن التى تم تنفيذها بشكل مميز للغاية من خلال الاستعانة بمصممين معارك أجانب، إضافة إلى الجانب الكوميدى الذى يميز أحداث العمل.





فيلم "ليلة هنا وسرور" ، باكورة إنتاج شركة سينرجى التى تظهر للنور، للمنتج الكبير تامر مرسى، برئاسة المنتج أحمد بدوى، من بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته وتدعى "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى.