رئيس الإذاعة توقف مذيعًا عن الهواء وتحيله إلي التحقيق بسبب شعائر صلاة الفجر

أحالت نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، المذيع حمدي عبد المجيد – المذيع بشبكة البرنامج العام والذي كان مكلفاً بنقل شعائر صلاة فجر يوم الخميس الموافق 21/6/2018 من مسجد السيدة زينب بالقاهرة الي التحقيق بمعرفة الشئون القانونية وإيقافه عن التنفيذ علي الهواء وتنفيذ الإذاعات الخارجية لحين انتهاء التحقيق.

وتأتي إحالة المذيع المذكور الي التحقيق والإيقاف عن التنفيذ علي الهواء علي خليفة ما صدر منه من تجاوز وعدم اتباعه للقواعد المهنية أثناء تنفيذه علي الهواء لصلاة الفجر.