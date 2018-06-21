"نجم": 40 محققة سعودية يتولين إدارة ومعالجة الحوادث المرورية





قبل ثلاثة أيام من السماح للمرأة بقيادة السيارة في شوارع المملكة، احتفلت شركة "نجم" لخدمات التأمين اليوم الخميس، بتخريج 40 محققة من أول دفعة، مؤكدة أهمية إشراك المرأة في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية، ما سيسهم في ‏تنفيذ القرار السامي القاضي بالسماح للمرأة بالقيادة، وضمان اتخاذ أفضل الحلول على أتم وجه.





وأكد الرئيس التنفيذي لـ"نجم" فهد العقيل خلال حفل التخريج الذي أقيم في فندق "الفور" ‏سيزون الرياض، بحضور مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، أن ‏الشركة تعمل على رفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات، واتباع قواعد السلامة تجسيداً لاستراتيجية الشركة وتوجهاتها المستقبلية في الارتقاء في مجالات التوعية المرورية ومباشرة الحوادث إلى أعلى المعايير العالمية، ومواكبة التطورات ‏والمستجدات في تطبيق كل ما من شأنه أن يحقق "رؤية المملكة 2030"، وتوسيع نطاق العمل وفق خطط ‏واضحة للنمو والارتقاء في الخدمات المقدمة.





بدورها، أوضحت المدير العام للاتصال المؤسسي والتسويق لشركة "نجم" مها الشنيفي، أن الخريجات المحققات خضعن ‏إلى برنامج تدريبي مكثّف، بعد أن تم اختيارهن وفق معايير واضحة ودقيقة، لإدارة ومعالجة الحوادث.‏





يذكر أن شركة "نجم" لخدمات التأمين أعلنت عن فتح باب العمل أمام السيدات السعوديات في وظيفة "محققة حوادث"، بعد ‏أن استكملت جاهزيتها لاستقطاب وتدريب الكوادر النسائية ومباشرة عملها كجزء من إجراءات الحوادث المرورية.



