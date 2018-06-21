لالاس: البرتغال لا تملك إلا خطة كريستيانو رونالدو

انتقد أليكسي لالاس نحم الولايات المتحدة الأمريكية السابق أداء البرتغال في مباراتها أمام المغرب على الرغم من فوزها على أسود الأطلس بهدف نظيف في ثاني مبارياتها في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.









وقال لالاس في تصريحات ل Fox Sport :"كنا نقول بأن الجولة الثانية تظهر بها شخصية الفرق وهذا ما شاهدناه من البرتغال، لقد سجلوا ثم صمدوا بالدفاع وبأسلوب سيئ والمدرب أبدى انزعاجه وعشاق كريستيانو فرحوا لأنه سجل، ولكن لا يوجد شيء جميل قدمته البرتغال أمام المغرب".









واختتم لالاس تصريحاته قائلاً :"هل تملك البرتغال خطة بديلة أم أن كل شيء يعتمد على كريستيانو رونالدو؟"



