التحالف: حماية المدنيين أولوية في معركة التحرير





أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن حماية المدنيين من أولويات التحالف في عمليات تحرير الحديدة، مندداً باستخدام ميليشيا الحوثي المدنيين دروعاً بشرية، في وقت توعّدت المقاومة اليمنية الميليشيا بانتفاضة شعبية فور وصول طلائع القوات المشتركة إلى أطراف المدينة، بعد الانتهاء من تأمين محيط المطار من جيوب حوثية مختبئة من المقاومة، فيما ارتكبت الميليشيا مجزرة بحق المدنيين في حيس عبر قصف عشوائي استهدف المناطق السكنية.





وقال الناطق باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن حماية المدنيين من أولويات التحالف في عمليات تحرير الحديدة.





وأضاف العقيد المالكي، في بيان له، أمس، أن الجيش الوطني اليمني يواصل تطهير مطار الحديدة من الألغام، وتدمير تحصينات الميليشيا قرب مطار الحديدة، مؤكداً عدم وجود خسائر بشرية في معركة تحرير مطار الحديدة.





وأكد المالكي، أنَّ العمليات ستشهد تطورات كبيرة على جبهة الحديدة بعد تحرير مطارها، مؤكداً أن التحالف يعمل على كل المحاور للضغط على الميليشيا والقبول بالحل السياسي.





وعن الممارسات الحوثية ضد المدنيين، قال الناطق باسم التحالف، إنَّ "ميليشيا الانقلاب تستخدم المساجد والأحياء السكنية في الحُديدة، وتمنع خروج المواطنين من الحديدة، وتستخدمهم دروعاً بشرية".





وأشار إلى أنَّ التحالف لديه خطط إنسانية وتنموية لما بعد تحرير الحُديدة، مؤكداً استمرار العمل مع الحكومة اليمنية لإعادة الاستقرار للمدينة. وقدّم المالكي تطمينات التحالف للمجتمع الدولي للحفاظ على حياة المدنيين، مؤكداً عدم وجود أي مأساة إنسانية في الحُديدة.





في السياق، أكد القيادي في المقاومة التهامية رفيق دومة أن انتفاضة شعبية تنتظر ميليشيا الحوثي مع وصول طلائع القوات المشتركة إلى أطراف المدينة.





وأضاف، "بمجرد وصول المقاومة إلى أطراف المدينة ستحدث مفاجآت كبيرة لا تتوقعها ميليشيا الحوثي التي لا يوجد لها أي حاضنة شعبية إطلاقاً، ونعدهم بأن تكون هناك انتفاضة شعبية غير مسبوقة".





وأوضح دومة، أن القوات المشتركة استكملت السيطرة على الأجزاء الجنوبية من مطار الحديدة، وأنه بعد تأمين المواقع المحررة ستكون الخطوة القادمة هي تحرير الميناء.



