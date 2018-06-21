السبت.. "الصيادلة" تناقش تأثير زيادة أسعار المحروقات على اقتصاديات الصيدليات‎

قال الدكتور أيمن عثمان أمين عام نقابة الصيادلة، إن نقيب الصيادلة الدكتور محى عبيد، وعدداً من أعضاء المجلس سيعقدون اجتماعاً مع نقباء النقابات الفرعية بالمحافظات يوم السبت المقبل 23 يونيو، لمناقشة تأثير زيادة أسعار المحروقات الأخيرة على اقتصاديات الصيدليات والتى تعانى من اعباء متزايدة وخسارة فى رأس المال يهددها بالإفلاس.





وأضاف أنه سيتم تحديد خطة للتحرك من أجل انقاذ الصيدليات وضمان استمرارها في تقديم الخدمة الطبية للمواطن، باعتبارها منشآة خدمية ينبغى التعامل معها على هذا الأساس فيما يخص فواتير الكهرباء واستهلاك المياه.





وأوضح أن النقابة تسعى خلال الفترة المقبلة ايضاً لعقد اجتماع مع أطراف المنظومة الدوائية من مصنعين وموزعين وشعبة الصيدليات للتوصل لأفضل حلول للصيدلى والمواطن، وعرض مايتم التوصل إليه على وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.



