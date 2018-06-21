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التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الدنمارك وأستراليا في المجموعة الثالثة للمونديال

الخميس 21/يونيو/2018 - 03:49 م
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الدنمارك وأستراليا في المجموعة الثالثة للمونديال
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الفجر الرياضي
 

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب نتيجة مباراة منتخبي الدنمارك وأستراليا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لمونديال روسيا.

 

 

تقدم أريكسن للدنمارك في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل ميلي جديناك في الدقيقة 38 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء.

 

 

وبهذه النتيجة رفع منتخب الدنمارك رصيده للنقطة 4 في صدارة المجموعة منتظرا مباراة فرنسا وبيرو، وحصدت أستراليا النقطة الأولى لتصبح في المركز الثالث.

 

ويتواجد المنتخبين في المجموعة الثالثة بجانب كلا من فرنسا وبيرو.

المزيد عن: ميلي جديناك مونديال روسيا مباراة فرنسا وبيرو مباراة الدنمارك وأستراليا
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