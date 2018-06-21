ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدبولي يكلف بإحداث تطور سريع في إنهاء المنازعات والتصالحات الضريبية

الخميس 21/يونيو/2018 - 03:49 م
مدبولي يكلف بإحداث تطور سريع في إنهاء المنازعات والتصالحات الضريبية
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
طباعة
يحي حلمي
 
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، حيث تناول الاجتماع الأمور المتعلقة بتطوير المنظومة الضريبية، وانهاء المنازعات الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات التي تأتي على أجندة أولويات الحكومة في المرحلة القادمة، وفي مقدمتها برنامج الحكومة تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، وكذلك الملفات المتعلقة ببرامج التعليم والصحة والثقافة، والتي حددها السيد رئيس الجمهورية كأولويات للحكومة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق التنمية البشرية وإعادة بناء الانسان المصري.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد برنامج لإنجاز هذه الملفات وإحداث نوع من التطور السريع، خاصة فيما يتعلق بإنهاء المنازعات والتصالحات الضريبية.

المزيد عن: مدبولي إنهاء المنازعات والتصالحات الضريبية إحداث تطور سريع
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
1
x
14:00
1
أستراليا
فرنسا
-
x
17:00
-
بيرو
الأرجنتين
-
x
20:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/21/2018 4:20:02 PM