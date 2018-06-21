أحمد سعد يوكل أشرف عبدالعزيز للدفاع عنه في فيديو "ضريبة البنزين" (صور)

أعلن الفنان أحمد سعد، عن تولي المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز الدفاع عنه ضد البلاغ المقدم للنائب العام المستشار نبيل صادق بسبب الفيديو الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي والذي انتقد فيه تحريك أسعار المواد البترولية.

ونشر "سعد" صورة للمحامي الشعير أشرف عبد العزيز على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها قائلا: "بيان ‘علامي" .. يعلن المطرب احمد سعد بأنه وكل الأستاذ اشرف عبد العزيز المحامي بالنقض بتولي المرافعة والدفاع في البلاغ المقدم ضده الي السيد الأستاذ المستشار النائب العام".

وكان أحمد سعد نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له يغنى بكلمات اعتراضا على تحريك أسعار المحروقات، وكتب أن هذا تعليقه على ضريبة البنزين الجديدة.