رئيس الحكومة يفتتح المؤتمر التحضيري لقمة الأسرة العربية (صور)‎





أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الخميس 21 جوان 2018 بمدينة الثقافة، على افتتاح المؤتمر التحضيري لقمة الأسرة العربية " الأسرة العربية و الأجندة الأممية 2030 ".





و قد أكد الشاهد بهذه المناسبة، على أن الحفاظ على الأسرة و تماسكها وتوازنها وتحسين نوعية حياتها تترجمه الإستراتيجية الوطنية، التي وضعتها تونس لتطوير قطاع الأسرة تكريسا لقيم المواطنة وحقوق الإنسان و العدالة الإجتماعية بين الجهات و الفئات إستنادا إلى أجندا التنمية المستدامة 2030.