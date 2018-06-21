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رئيس الحكومة يفتتح المؤتمر التحضيري لقمة الأسرة العربية (صور)‎

الخميس 21/يونيو/2018 - 03:42 م
رئيس الحكومة يفتتح المؤتمر التحضيري لقمة الأسرة العربية (صور)‎
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مروى الجلاصي
 


أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الخميس 21 جوان 2018 بمدينة الثقافة، على افتتاح المؤتمر التحضيري لقمة الأسرة العربية " الأسرة العربية و الأجندة الأممية 2030 ".


و قد أكد الشاهد بهذه المناسبة، على أن الحفاظ على الأسرة و تماسكها وتوازنها وتحسين نوعية حياتها تترجمه الإستراتيجية الوطنية، التي وضعتها تونس لتطوير قطاع الأسرة تكريسا لقيم المواطنة وحقوق الإنسان و العدالة الإجتماعية بين الجهات و الفئات إستنادا إلى أجندا التنمية المستدامة 2030.

رئيس الحكومة يفتتح المؤتمر التحضيري لقمة الأسرة العربية (صور)‎
رئيس الحكومة يفتتح المؤتمر التحضيري لقمة الأسرة العربية (صور)‎
رئيس الحكومة يفتتح المؤتمر التحضيري لقمة الأسرة العربية (صور)‎
رئيس الحكومة يفتتح المؤتمر التحضيري لقمة الأسرة العربية (صور)‎
رئيس الحكومة يفتتح المؤتمر التحضيري لقمة الأسرة العربية (صور)‎
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