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ديشامب: لاعبو فرنسا لا يملكون الخبرة ولكني أثق بهم

الخميس 21/يونيو/2018 - 03:41 م
ديشامب: لاعبو فرنسا لا يملكون الخبرة ولكني أثق بهم
ديشامب
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ريهام عبد المحسن
 
أعرب ديشامب المدير الفني لفرنسا عن ثقته في لاعبي المنتخب على الرغم من أنهم لا يمتلكون الخبرة وذلك قبل مواجهة بيرو اليوم في ثاني مواجهات الديوك الفرنسية في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا. 


وقال ديشامب في تصريحات صحفية :"أنا من اخترت اللاعبين وأعلم أن أغلبهم لا يملكون الخبرة، لكنني أثق بهم وهذه ليست مشكلة".


وأضاف ديشامب :"بيرو منتخب رائع وسريع، هم يتعاملون بشكل ممتاز مع الكرة".

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