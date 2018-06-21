5 نصائح تجنبك الانفصال عن شريك الحياة.. تعرف عليها

لا بد من اتخاذ الزوجين إجراءات تساهم بشكل فعال في استقرار الحياة الزوجية، وتوفير جو من الود والتفاهم بين الزوجين.



وأورد موقع "فامي فاي" الإلكتروني، مجموعة من النصائح تقدم بها عدد من خبراء العلاقات الزوجية وتهدف إلى الحفاظ على الروابط الزوجية القوية، ومنع انهيارها:



１- لا تحاول تغيير شريك الحياة



تقول الخبيرة الأمريكية في العلاقات الزوجية أليسا إيسنر: " كن صادقًا مع نفسك، ولا تحاول تغيير الطرف الآخر ليتوافق بشكل كامل مع شخصيتك. فهذا أمر مستحيل. وإذا كنت حقًا ترغب بأن يمتلك شريك حياتك صفات معينة، فضع بالحسبان هذه الصفات أثناء عملية بحثك عن شريك الحياة المناسب. لأن تغيير خصال معينة في الشريك بعد الزواج قد يكون أمرًا غير ممكن أبدًا"



２- اتخذ القرارات بشأن المشاكل قبل تفاقهما



بحسب المحامي الأمريكي روبرت لويس، فإن اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أي مشكلة تطرأ ومواجهتها على الفور، يوفر الجهود على الزوجين في حل هذه المشاكل بعد تفاقمها. لذا ينصح لويس بمواجهة المشاكل والعمل على حلها فور نشوؤها وعدم اللجوء إلى التسويف أو التأجيل لأن الأمر يزداد صعوبة مع مرور الوقت.



３- احذر من وسائل التواصل الاجتماعي



ينصح المحامي زيفير هيل من مدينة سان دييغو، بأن يبتعد الزوجان عن وسائل التواصل الاجتماعي قدر المستطاع، وأن يمتنعا عن نشر أمور تخص علاقتهما على الإنترنت، لأن نتائج ذلك تكون كارثية في الكثير من الأحيان.



４- شارك نصفك الآخر في ممارسة هواياته



ينصح خبير العلاقات الزوجية، جورين جينكينز، الأزواج بممارسة هوايات مشتركة يحبها كل منهما. وإن لم يكن هنالك أية هوايات مشتركة، فإن أحد الطرفين يجب أن يتنازل ويمارس هواية مفضلة لدى الآخر، لأن التشارك في ممارسة الهوايات يعتبر طريقة رائعة لقضاء الزوجين الوقت سوية، ويضفي جوًا من المتعة والفائدة على حياتهما.



５- ناقش الأمور المالية مع الشريك بصراحة



تقول المحامية كاري رينكر من مدينة نيويورك: " يجب أن يناقش الزوجين المسائل والقضايا المالية بحرية وشفافية، لأن إخفاء أي أمر يتعلق بالأمور المالية عن الطرف الآخر، قد يؤدي إلى تفكك العلاقة وفقدان الثقة بين الرجل وزوجته. الكثير من حالات الطلاق تحدث بسبب خلافات مالية بين الزوجين





