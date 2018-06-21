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تحالف "سائرون": قرار المحكمة العراقية جاء بتأثير حزبي

الخميس 21/يونيو/2018 - 03:42 م
تحالف سائرون: قرار المحكمة العراقية جاء بتأثير حزبي
أرشيفية
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أسماء العزب
 
تحفظت قائمة تحالف سائرون المدعومة من التيار الصدري، اليوم الخميس، على قرار المحكمة الاتحادية العراقية بالسماح بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات يدويا.

وقالت قائمة سائرون بزعامة مقتدى الصدر، إن قرار المحكمة العراقية جاء بتأثير حزبي، وفقا لتصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز عربية".

هذا وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الخميس، إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو الماضي، مصادقة بذلك على قرار البرلمان العراقي.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي.

وكان البرلمان قد طالب بإعادة فرز الأصوات، مما أثار نداءات بإعادة الانتخابات. وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر.
المزيد عن: نتائج الانتخابات مقتدى الصدر قائمة سائرون المحكمة العراقية المحكمة الاتحادية بالعراق
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