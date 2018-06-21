توفيق: المتحف الكبير "قِبلة السائحين في العالم"

قال الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إننا نتطلع إلى استمرار مزيد من العمل الذي بدأناه مع هيئة الجايكا اليابانية منذ سنوات طويلة، لإنجاز هذا الصرح الضخم المتحف المصري الكبير.





وأشار توفيق إلى أن المتحف الكبير سيكون قبلة للسائحين والزوار من العالم أجمع ليشاهدوا الحضارة المصرية العريقة، حيث أن به أهم مركز لترميم الآثار في مصر والشرق الأوسط و يضم أعلى جودة من معدات ومواد الترميم وكفاءات من المرمميم المدربين على أعلى مستوى.





وقد تم انجاز 75% من أعمال المشروع بحيث تكون المرحلة الأولي منه جاهزة للافتتاح قريبا.





ومن جانبه قال السفير هشام الزميتي منسق عام اللجنة المصرية اليابانية للمتحف المصري الكبير، أن إجتماع اللجنة اليوم جاء لإستعراض التقدم المحرز في أعمال المشروع ومناقشة الاستعدادات للانتهاء منه في الوقت المحدد له.













ووصف ما أنجزتة اللجنة خلال السنوات الثلاثة الماضية بالنجاح الكبير بكل المقاييس وساهم في تحقيق التنسيق والتفاهم بين كافة الجهات المعنية بالمشروع.











