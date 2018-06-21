بث مباشر HD مشاهدة مباراة فرنسا وبيرو 21-6-2018 في كأس العالم

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تبث مباراة المغرب والبرتغال يوم الثلاثاء 21 يونيو في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مكّة المكرمة.





أي قنوات تبث اللقاء؟





تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 و beIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.





موعد المباراة مشاهدة مباراة فرنسا وبيرو بث مباشر:





6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:00 مساءاً بتوقيت العراق .

5:00 مساءاً بتوقيت السودان .

6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:00 مساءاً بتوقيت تونس .

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:00 مساءاً بتوقيت قطر.

3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





معلومات عن مشاهدة فرنسا وبيرو مباشر اليوم فرنسا Vs بيرو، البطولة : كأس العالم 2018، معلومات عن مشاهدة فرنسا وبيرو مباشر اليوم فرنسا Vs بيرو، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت ماكس 1,2، الملعب : إكاتيريتبيرغ أرينا، المعلقين : عصام الشوالي (بي إن ماكس 1) + جواد بدة (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K) .

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