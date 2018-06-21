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ضبط حالات تلاعب في أوزان أسطوانات الغاز بدمياط

الخميس 21/يونيو/2018 - 03:40 م
ضبط حالات تلاعب في أوزان أسطوانات الغاز بدمياط
من الحملة
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هند الشيال
 
تحركت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس سمير عثمان للمرور على محطة تعبئة الغاز بقرية شطا لمتابعة الأعمال بها والتأكد من مطابقة اسطوانات الغاز للمعايير المقررة، حيث تبين العجز فى الأنبوبة المنزلية بمقدار ١ كيلو و٧٤٠ جرام وعجز حوالى ٢ كيلو و٨٠٠ جرام بالانبوبة الكبيرة، وقامت المديرية بتحرير محاضر بتلك المخالفات.

في سياق آخر تمكنت مباحث التموين بدمياط، اليوم الخميس، تحرير محضر رقم ٤٧٤ جنح أمن دولة طوارىء كفر سعد بمستودع الغاز بام الرضا، لضبط مخالفة بيع بأزيد من التعريفة المقررة، وتم تحرير محضر بمستودع غاز بالسنانية لتشغيل مندوب بدون تصريح.
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