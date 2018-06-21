الهيئة المصرية العامة للكتاب تنظم معارض صيفية بالقاهرة والمحافظات

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج على، مجموعة من معارض الكتاب، حيث يبدأ اليوم معرض بنادى الشيخ زايد ويستمر حتى 30 يونيه، وفى الفترة من 27 يونيه حتى 7 يوليو المقبل تقيم معرض الكتاب بنادى البنك الأهلى بإمبابة، وفى أول يوليو معرض الكتاب بمركز شباب أشمون ويستمر حتى 11 يوليو، وفى نادى الزهور تنظم الهيئة معرضا فى الفترة من 4 حتى 15 يوليو، ومعرض نادى القناطر الخيرية من 7 حتى 18 يوليو، كما تستعد هيئة الكتاب لإقامة معرض بورسعيد للكتاب فى الفترة من 12 حتى 21 يوليو.

تأتى المعارض في إطار خطة وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الكتاب لإقامة معارض الكتاب بالنادى والمحافظات المختلفة للوصول بالمنتج الثقافى لجميع أفراد وفئات المجتمع.

وستضم تلك المعارض إصدارات هيئة الكتاب فى كافة السلاسل ومجالات النشر العام بتخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى كتب الأطفال وكتب مكتبة الأسرة، لإتاحة الكتاب بسعر مناسب.