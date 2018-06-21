أول حالة تحرش في كأس العالم (فيديو)

تعرضت مذيعة كولومبية تٌدعى جوليث جونزاليس في القناة الألمانية دويتشه فيله، للتحرش أثناء تغطيتها لفعاليات كأس العالم في روسيا.

ظهرت جوليث جونزاليس في مقطع فيديو متداول ، وهي تتحدث أمام الكاميرا مباشرة، في مدينة سارانسك الروسية ، وفجأة اقتحم رجل واحتضنها بقوة وقبلها ثم فر هاربًا من المكان، ولكن المذيعة حافظت على ثباتها.

وقالت المذيعة في تعليقها على الواقعة إنها أعدت كل التفاصيل للبث التليفزيوني، مشيرة إلى أنها عندما ظهرت على الهواء ، استغل أحد الأشخاص الموقف، وعندما بحثت عنه بعد الانتهاء من تقريرها التليفزيوني كان قد تلاشى.

وأضافت المذيعة: "لا نستحق هذه المعاملة.. نحن على نفس قدر الرجال من الاحتراف والاستحقاق.. أشارك الجميع بهجة كرة القدم لكن يجب أن نضع حدودا بين الإعجاب والتحرش".