رئيس جامعة دمنهور يفتتح دورة مهارات التعلم الإلكتروني المدمج (صور)

افتتح الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الخميس، دورة مهارات التعلم الإلكتروني المدمج، والمقامة خلال الفترة من ٢١ يونيو إلى ٣٠ أغسطس، بهدف تدريب عدد 600 عضوا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة علي إكسابهم المعارف والمهارات الخاصة بتصميم مقررات التعلم المدمج، وكذا تنمية اتجاهاتهم الإيجابية نحوه.



وأكد رئيس جامعة دمنهور، علي ضرورة قيام أعضاء هيئة التدريس بتقديم المقترحات، والأفكار الجديدة والمتطورة، وطرحها لتطبيق ما يصلح منها، وحثهم على إيجاد أفكار من خارج الصندوق، والتوجه إلى توفير متعة التعلم، وأن يحبب الطالب في الحضور إلى الجامعة لتلقى العلم.



كما أعلن رئيس جامعة دمنهور، عن جائزة مقدمة من مركز التعليم المفتوح بالجامعة، وهي عبارة عن جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنية وشهادة تقدير لأفضل مقرر إلكتروني ينفذه عضو هيئة التدريس.



يحاضر الدورات الدكتور محمد فوزي والى، أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية جامعة دمنهور والمدرب المحترف لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات بالجامعات المصرية، وسوف يتم تدريب المشاركين على آليات إدارة المقرر وكيفية تنفيذها مع أعداد كبيرة من الطلاب، والتفاعل معهم عن طريق بعض الأنشطة.