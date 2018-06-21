استقالة وزير بريطاني اعتراضًا على توسعة مطار هيثرو

أعلن وزير التجارة الدولية البريطاني، غريغ هاندز، استقالته، بسبب رفضه لمشروع توسعة في مطار هيثرو الدولي.

وقال هاندز في تغريدة على تويتر: "بما أن الحكومة ستقوم بالتصويت يوم الاثنين، فهذا يعني أنني أستقيل من الحكومة".

وأضاف: "كان شرف لي أن أعمل لدى رئيسة الوزراء، ومن سبقوها، خلال السنوات السبع الماضية. وأتمنى لرئيسة الوزراء وللحكومة النجاح المستمر".

وكان هاندز قد أعرب عن اعتراضه عن مشروع لإجراء مدرج ثالث في مطار هيثرو.