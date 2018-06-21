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راموس: ميسي يسبق مارادونا بسنوات ضوئية

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:09 م
راموس: ميسي يسبق مارادونا بسنوات ضوئية
ميسي
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وكالات
 
هاجم سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا دعمًا لليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني.


وقال راموس لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "في الأرجنتين يعلمون أن مارادونا بعيد بسنوات ضوئية عن الأرجنتيني الأفضل ليونيل ميسي".


وكان مارادونا قد قال إن راموس ليس قائدًا حقيقيًا ودييجو جودين مدافع أوروجواي وأتليتكو مدريد الإسباني أفضل منه.

وفازت إسبانيا على إيران 1-0 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لكأس العالم بعد بداية مخيبة بالتعادل أمام البرتغال في الجولة الأولى 3-3، وباتت تتقاسم صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط مع البرتغال.

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