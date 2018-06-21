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الأمين العام للأمم المتحدة: اللجنة الدستورية السورية تتشكل قريبًا

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:08 م
الأمين العام للأمم المتحدة: اللجنة الدستورية السورية تتشكل قريبًا
الأمين العام للأمم المتحدة
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وكالات
 

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، أن اللجنة الدستورية السورية ستشكل قريبا.

 

وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع سيرغي لافروف: "نحن نعمل معاً لضمان تنفيذ نتائج سوتشي [مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي] بالكامل، وكما تقرر سيتم تشكيل لجنة دستورية قريباً، نحن نعمل بشكل وثيق مع روسيا من أجل تحقيق نتيجة".

 

وبحسب قوله، فإنه يمكن اعتبار هذه النتيجة هي الحفاظ على سوريا موحدة، وتجنب انقسامها.

 

وعقدت مشاورات في جنيف، يوم الثلاثاء، بين ممثلي روسيا وإيران وتركيا، كدول ضامنة، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستيفان دي ميستور، حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية، التي تقرر تشكيلها خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، في شهر يناير.

 

 ولم يتم تشكيل اللجنة الدستورية بعد، حيث أن دي مستور، لم يتلق بعد قوائم المرشحين للمشاركة فيها من جميع المجموعات السورية، وكان ممثلو دمشق فقط، هم من قدموا قوائمهم، في الوقت الذي لم تتفق المعارضة السورية الموحدة على قائمتها حتى الآن، والتي بدونها لا يستطيع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، البدء بالعمل على تشكيل اللجنة بصورة نهائية.

 

 

المزيد عن: سيرجي لافروف اللجنة الدستورية السورية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
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