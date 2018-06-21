رئيس مجمع اللغة العربية يؤم المصلين في جنازة "معوض ابراهيم"

شارك مشايخ وطلاب الأزهر الشريف، بصلاة الجنازة على العالم الأزهرى الكبير الشيخ معوض عوض إبراهيم، أكبر معمر أزهرى والذي وافته المنية أمس الأربعاء، عن عمر يناهز الـ106 عامًا، وأم المصلين الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية.

ولد الشيخ معوض عوض إبراهيم عام 1330هـ - 1912، بقرية كفر الترعة الجديد مركز شربين محافظة الدقهلية.





وهو أقدم خريج أزهري وأكبر المحدثين في العالم الإسلامي سنًا وحصل على أجازة التخصص "الماجستير" من كلية أصول الدين والدعوة عام 1941 وحصل على أجازة التدريس وعمل كأستاذ في جامعة الأزهر الشريف وغيره في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، مثل كلية الشريعة بالرياض وكليتي أصول الدين والحديث النبوي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.



