"كابتن" البرازيل بالتناوب في كأس العالم

اختار منتخب البرازيل تياجو سيلفا، قائدا له أمام كوستاريكا في مباراة الغد بكأس العالم، حيث واصلت سياسة اعتمادها منذ فترة طويلة، في التناوب بين اللاعبين لحمل شارة القيادة.

وكانت آخر مرة ارتدى فيها لاعب باريس سان جيرمان، شارة القيادة في يونيو الماضي، خلال هزيمة بهدف دون رد أمام الأرجنتين.

وتلك الهزيمة الودية في أستراليا، كانت الخسارة الوحيدة التي تجرعتها البرازيل تحت قيادة المدرب تيتي في آخر 22 مباراة.

وتعادلت البرازيل 1-1 مع سويسرا، في مستهل مشوارها بالمجموعة الخامسة، وستواجه كوستاريكا التي خسرت أمام صربيا.