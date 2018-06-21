فخري الفقي: الدولة تبذل جهودًا كبيرة للإصلاح الاقتصادي والحماية المجتمعية (فيديو)



وأوضح في لقاء ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن برامج الحماية المجتمعية ضرورة في ظل القرارات الاقتصادية الصعبة لإصلاح الأوضاع وهو ما تنفذه الدولة، متابعا أن هناك زيادات لموظفي الدولة سنويا لمواجهة غلاء الأسعار بالإضافة إلى البطاقات التموينية وبطاقة رغيف الخبز، والشريحة الثانية هى المتقاعدين وغير المقتدرين تم زيادة المعاشات الخاصة بهم 15% وثالثا المستفيدين من التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة ويتم زيادتهم منذ عامين.



كما تابع أن المشكلة تكمن في العاملين بالقطاع الخاص لعدم وجود زيادة لمرتباتهم والحكومة غير قادرة على تحقيق ذلك ولكن يمكن ايجاد حل لها من خلال الضرائب.



قال فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن هناك جهودا ضخمة للدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، والذي ينقسم إلى علاج الاختلالات المالية والنقدية والعمل على سد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال أساليب مختلفة، مشيرًا إلى أن الشق الثاني هو الإصلاح الهيكلي لعدد 15 منظومة.