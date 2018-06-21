محافظ المنيا يُسلم 3 منازل للأسر الأولى بالرعاية بمركز بني مزار (صور)

سلم عصام البديوى، محافظ المنيا اليوم عدد 3 منازل للأسر الأولى بالرعاية بقرية كفر الحسانية التابعة لمركز بني مزار بتمويل قدره 306 ألف جنيه من صندوق خدمات المحافظة، وذلك ضمن مشروعات النهوض بالمرأة والتي يُشرف على تنفيذها إدارة المرأة بالمحافظة والإدارة الهندسية.



جاء ذلك بحضور إسماعيل الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز بني مزار، وأميرة عبد الفتاح مدير إدارة المرأة بالمحافظة وعدد من المعنيين بهذا الشأن.



أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل إدارة شئون المرأة بالمحافظة والإدارة الهندسية في تنفيذ المشروع مؤكدًا على الدور الرائد والفاعل الذي تقوم به الدولة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية خاصة المرأة المعيلة من أجل رفع مستوى معيشتهم وإسعادهم وتحقيق المنفعة العامة لجموع المواطنين والذي يعتبر هو الهدف الأسمى للدولة المصرية.



كما كلف المحافظ مدير إدارة المرأة بإدراج احد المنازل الآيلة للسقوط بالقرية ضمن مشروع النهوض بالمرأة لإعادة بناءه وتأهيله، حيث لاحظ المحافظ الحالة المتردية للمنزل وكم التصدعات والشروخ به أثناء تواجده بالقرية الأمر الذي يهدد حياة المواطنين داخل المنزل وقد تبين فيما بعد ان المنزل تمتلكه سيدة كفيفة.



من جانبها، قالت أميرة عبد الفتاح، إن المشروع يستهدف الحالات الحرجة، بهدف تحسين الأحوال المعيشية للسيدات الفقيرات وأطفالهن في الحصول على مسكن مناسب آمن وصحي، مؤكدة أن اختيار الحالات تمت بناء على بحث اجتماعي تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وأشارت إلى أن مساحة تلك المنازل تتراوح مابين 35 وحتى 40 متر كاملة التشطيب وبإشراف الإدارة الهندسية بالمحافظة.