وزيرة الهجرة تعقد اجتماعًا لمتابعة خطة مكافحة الهجرة غير الشرعية





عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالوزارة، للوقوف على آخر أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، وكذلك متابعة البرامج المستقبلية للتصدي لهذه الظاهرة.





من جانبها، قالت "مكرم" إن الوزارة تعمل وفقًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعطاء الأولوية خلال الفترة المقبلة لبناء الشخصية المصرية، ومن هذا المنطلق يتم تعظيم الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال برامج تأهيل الشباب لسوق العمل وتوعيتهم بمخاطر هذا النوع من الهجرة والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، وذلك لحماية شبابنا من هذا الخطر فضلاً عن وضع استراتيجية لضمان الاستفادة من قدراتهم في عمليات التنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية الحكومة ٢٠٣٠.





وأضافت "مكرم" أن الوزارة تعاونت مع عدد من الوزارات والهيئات التي لها صلة بهذا الأمر من بينها وزارة الإسكان والتضامن الاجتماعي، بشأن خلق تنمية مجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب، وكذلك التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية بهدف الارتقاء بالتنمية المجتمعية والحضرية للمناطق العشوائية لتحقيق المردود المجتمعي المنشود وتوفير فرص التأهيل والتدريب وريادة الأعمال للشباب.





وأشارت وزيرة الهجرة أيضًا إلى تعاون الوزارة مع وزارتي التجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تنفيذ مشروع قومي للتوعية بسبل الهجرة الآمنة وتوفير البدائل الإيجابية ورعاية الموهوبين، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية من خلال اعتماد مدربين للتوعية بهذه الجوانب.





من جانبه، استعرض الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، برنامج الوزارة الذي تضمن تدريبًا مهنيًا لـ 1000 شاب من أبناء محافظات كفر الشيخ ودمياط والفيوم والمنيا وسوهاج وأسوان والبحيرة، على مهن مختلفة وتم تسليم عدد من المتخرجين حقيبة أدوات صيانة ( عدة ) بحسب كل تخصص، بالإضافة إلى توفير أكشاك خاصة بهم، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.





وفي السياق نفسه، قال وائل فراج مدير عام الإدارة العامة لتخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية، إن الدورات التدريبية التي نظمتها الوزارة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في عدد من محافظات الجمهورية كان لها مردود إيجابي على كل من تلقى هذه الدورات، التي تأتي بهدف قيام من تلقى الدورات بنشر الوعي في الأوساط المحيطة به في القرى والمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة، وأوضح أن الوزارة تعاونت في ذلك مع العديد من مؤسسات الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن الوزارة ستستمر في تقديم الدورات التدريبية في جميع المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.





والجدير بالذكر أن وزارة الهجرة كانت قد نظمت دورة اعتماد مدربين للتوعية تجاه مخاطر الهجرة غير ‏النظامية والإتجار في البشر، بالتعاون مع مركز البحوث الجنائية والاجتماعية، وتعد هذه الدورة من الدورات الرائدة والتي يتم انتهاجها لأول مرة في مصر، والتي تم من خلالها تدريب واعتماد المجموعة الأولى من السادة الباحثين والأخصائيين الاجتماعيين ‏بوزارات التضامن والتربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك الواعظين والواعظات التابعين لوزارة الأوقاف، وكذلك الواعظين ‏بالكنائس المصرية‎.‎





وتجلى الهدف العام من اعتماد المدربين في توفير كوادر من أبناء محافظات مصر كلها؛ لإشراكهم في حملات توعية ‏الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر في محافظاتهم ضمن خطة الوزارة العامة والشاملة‎، وتم اختيار المتدربين من محافظتي القاهرة ‏والجيزة في بداية انطلاق البرنامج، ومن ثمّ التركيز على سائر محافظات الجمهورية تباعًا‎.‎‎