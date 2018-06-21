وزير البترول يلتقى الرئيس التنفيذى لـ"إينى" الإيطالية

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية والمهندس انطونيو فيلا مدير أنشطة البحث والاستكشاف بالشركة والمهندس فابيو كافانا مدير عام الشركة وذلك بحضور قيادات الوزارة ورئيسى هيئة البترول وإيجاس ، حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة إينى فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج فى مصر.





وأشار الملا إلى أنه تم استعراض الموقف التنفيذي لاستكمال باقى مراحل مشروع تنمية حقل ظهر وما تم إنجازه من أعمال إنشائية فى وحدات معالجة الغازات بالمحطة البرية ببورسعيد ، مؤكداً أن هناك تعاون وتنسيق كامل مع شركة إينى الإيطالية وشركات البترول المصرية بتروبل وبتروجت وإنبى وخدمات البترول البحرية للتعجيل والإسراع بمعدلات التنفيذ لباقى مراحل المشروع .





كما تناول اللقاء موقف تنفيذ الأعمال لاستكمال مشروع تنمية حقل نورس وكذلك خطة الحفر المستهدفة للحقل الجديد "نور" الواعد في منطقة البحر المتوسط.





ومن جانبه أشاد ديسكالزى بما تحقق من نتائج أعمال متميزة والتعاون المثمر مع قطاع البترول المصرى ، وأن هناك ثقة فى مناخ الاستثمار في مصر حيث خصصت الشركة 70% من حجم استثماراتها عالمياً للاستثمار في مصر ، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في حقلى نورس وظهر بلغ حتى الأن 4ر8 مليار دولار، وأنه من المخطط ضخ 3 مليارات دولار أخرى خلال المرحلة المقبلة.