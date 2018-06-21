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عاجل.. نشوب حريق بأتوبيس سياحي في قنا دون إصابات

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:01 م
عاجل.. نشوب حريق بأتوبيس سياحي في قنا دون إصابات
حريق باتوبيس - ارشيفية
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بسام عبدالحميد
 
تمكنت الأجهزة الأمنية من إنقاذ 40 سائحًا من جنسيات ألمانية وآخرى، إثر نشوب حريق بأتوبيسهم السياحي بالقرب من منطقة المعنا فى طريقه إلى الأقصر.

تلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارا بنشوب حريق بأتوبيس سياحي بالقرب من منطقة المعنا فى طريقه إلى الأقصر، ولم يسفر الحريق عن أي ضحايا.

فيما دفعت الأجهزة الأمنية بأتوبيس جديد لنقل السياح وتأمين الفوج السياحي لحين الوصول إلى وجهتهم.
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