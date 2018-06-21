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فخري الفقي: "لهيب الأسعار بقا يلسع ومبيحرقش"

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:00 م
فخري الفقي: لهيب الأسعار بقا يلسع ومبيحرقش
فخري الفقي
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أتت من رحم حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتعد إمتداد لها.

وأشار "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن الدولة تنفذ خطة الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم لا يمكن تغيير هيكلة الحكومة ومصر في منتصف الطريق، لافتًا إلى أن توفير فرص العمل، وضبط الأسعار أهم ما يشغل المواطن المصري، ويجب أن تهتم به الحكومة.

وأضاف: "لهيب الأسعار قل، مبقاش يحرق بقا يلسع بس.. ولكن تحتاج مزيد من الضبط".
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