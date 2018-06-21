فخري الفقي: "لهيب الأسعار بقا يلسع ومبيحرقش"



وأشار "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن الدولة تنفذ خطة الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم لا يمكن تغيير هيكلة الحكومة ومصر في منتصف الطريق، لافتًا إلى أن توفير فرص العمل، وضبط الأسعار أهم ما يشغل المواطن المصري، ويجب أن تهتم به الحكومة.



وأضاف: "لهيب الأسعار قل، مبقاش يحرق بقا يلسع بس.. ولكن تحتاج مزيد من الضبط".



قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أتت من رحم حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتعد إمتداد لها.