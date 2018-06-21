"التفاضل والتكامل" يرسم البسمة على وجوه الطلاب بالمنيا



وأكد محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا: أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى بخصوص امتحان التفاضل والتكامل لطلاب شعبة الرياضيات.



وأوضح أن المديرية حررت محضر اثبات حالة لطالب بلجنة مدرسة الاتحاد الاعدادية بديرمواس بالمنيا، والذي قام بتصوير أجزاء من أسئلة الامتحان بعد تسلمه الاوراق، وتم إجراء تحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية وارساله للجنة النظام والمراقبة بأسيوط.



وقال إن لجنة النظام والمراقبة تحرر محاضر لآي طالب بحوزته جهاز محمول إذا تم رصده بعد دخوله اللجنة.



يذكر أن لجان الامتحانات شهدت إجراءات أمنية مشددة فى أعمال التأمين والتفتيش، حيث تم تفعيل العصا الإلكترونية في تفتيش الطالبات، بينما قام أحد مسئولى أمنى الإدارة بالمدرسة بتفتيش الطلاب، وذلك قبل دخول الطلاب إلى اللجان، كما منع القائمون على تأمين اللجان دخول الحقائب والهواتف المحمولة الى اللجان، وقامت دوريات مرورية بالمرور على اللجان، للتأكد من أعمال التأمين وكذلك منعا لحدوث أى شئ يعكر صفو الامتحانات.



كانت مديرية التربية والتعليم في المنيا، أعلنت عن تجهيز 78 لجنة، تستقبل 33 ألفًا و2 2طالبا لأداء امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

سادت حالة من السعادة بين طلاب شعبة الرياضيات من سهولة امتحان "التفاضل والتكامل"، مؤكدين أن الامتحان أعاد رسم الابتسامة على وجوهم، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بسهولة الامتحان.